Groningse hoogleraar krijgt Britse onderzoeksprijs

Hoogleraar Trekvogelecologie Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een prestigieuze Britse onderzoeksprijs gewonnen.

Piersma kreeg woensdagavond de Marsh Award for International Ornithology van de British Trust for Ornithology voor zijn onderzoek naar migratie, ecologie en evolutie van trekvogels.

Klimaat

Met een internationaal team onderzoekt Piersma de manier waarop het aantal wad- en weidevogels en hun verspreiding samenhangen met bijvoorbeeld het klimaat. De Britse jury roemt de grote beleidsrelevantie van het onderzoek. Piersma stond hier zelf ook bij stil tijdens de prijsuitreiking: 'Trekvogels laten ons op nieuwe en confronterende manieren zien wat onze omgang met de wereld voor hen, en uiteindelijk ook voor ons mensen, betekent.'

Natuurbescherming

Het onderzoek van Piersma vindt niet alleen plaats in Nederland, maar ook in Afrika, Australië, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Piersma ziet de trekvogels niet als passanten, maar als verbindende factoren in een wereldwijd netwerk van ecosystemen. Trekvogels gebruiken specifieke routes: de flyways. Dit concept, mede door Piersma ontwikkeld, vormt inmiddels wereldwijd de basis voor natuurbeschermingsverdragen.

In 2014 won Piersma al de Spinozapremie, de Nederlandse Nobelprijs, voor dit onderzoek. Hij staat bekend als één van de grootste voorvechters van behoud van de Waddenzee.

Duizend pond

De 'Marsh Award for International Ornithology' is een jaarlijkse prijs voor een individuele wetenschapper. Aan de prijs is een bedrag van duizend Engelse pond verbonden.