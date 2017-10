De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden binnenkort opgeheven, om daarna te worden samengevoegd in de nieuwe fusiegemeente Groningen. Een dure operatie, nodig omdat Haren niet wil meewerken. Is die geldverspilling gedeputeerde Brouns (CDA) aan te rekenen? Die vindt Haren de schuldige. Wat vinden jullie?

Schuld van de SP

Natuurlijk, Brouns is politiek verantwoordelijk. Maar in feite is de coalitie verantwoordelijk voor deze poppenkast. Men wist dat als Haren niet zou meewerken, helemaal terecht trouwens, dit zou gebeuren. Echter, er is in mijn beleving nóg een club die nog veel schuldiger is: de SP-fractie in de Staten en hun gedeputeerde. De SP ging de verkiezingen in met de belofte geen herindeling van bovenaf. En won mede daardoor de verkiezingen, als grootste partij.

Trek uw conclusies

Om vervolgens zonder slag of stoot de opgelegde fusie van Haren te slikken. Weg belofte, weg principes. Beckerman is inmiddels gevlucht naar Den Haag en van de fractie hoort men weinig. Kiezers hadden van de SP verwacht dat het roer om zou gaan, maar helaas. Coalitie, trek uw conclusies en vertrek. Dit gemeenschapsgeld had beter besteed kunnen worden. En Haren? Ik hoop dat ze de poot stijf houden.

Pijnlijke patstelling

Het is heel aanlokkelijk om in de val te trappen om nu alle ellende in de schoenen te schuiven van een paar Harense politici enerzijds of een provinciebestuurder anderzijds. Dat voor- en tegenstanders van zelfstandigheid tot het gaatje gaan is niet heel gek, maar deze dure patstelling is wel heel pijnlijk. Maar laten we de oorsprong van het gedoe in de hele provincie niet bij de gevolgen maar bij de bron van alle ellende zoeken.

D66-doctrine

De doorgeslagen teken-tafel-democratie van D66 bracht ons een aaneenschakeling van chaos. Ieder herindelingsproject van bovenaf faalt jammerlijk, alleen samenvoegingen met brede steun van onderop hebben kans van slagen. Dat het nergens echt lukt om deze opschalingsfilosofie te loochenstraffen is funest. De D66-doctrine is lokaal en provinciaal gemeengoed geworden bij politici, opiniemakers en media. Een prestatie van jewelste voor die partij, we hebben er echter een hoge prijs voor moeten betalen: Bestuurlijk gehakketak, onzekerheid voor ambtenaren, bestuur op afstand en antireclame voor de politiek. Bestuurlijke vernieuwing of vernieling?

Veel vragen

Daargelaten wat Haren wel of niet wil, de handelwijze van de provincie roept slechts vragen op. Welk persoonlijk belang, welk 'ego', loert hier misschien om de hoek? Waarom laat GS een collega zó rondhaspelen? Waar is de regie van de CdK, waar die van het Rijk? Ten Boer telt nauwelijks mee, maar is wel slachtoffer van al dat gerommel. En Groningen?

Geld over de balk

Het is een 'soap' ten koste van de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de overheid. Èn ten koste van de belastingbetaler: heel veel gemeenschapsgeld over de bekende balk... Haren doet wat rechtens mogelijk is en dat zonder enig schimmenspel; gewoon eerlijk en open voor een standpunt staan. En wat doet de provincie? Toonbeeld van een brevet van onvermogen zijn!

Altijd meningsverschillen

Besluiten over gemeentelijke herindelingen zijn zo ongeveer de zwaarste, die gemeenteraden krijgen te nemen. Dat geldt zeker voor de raadsleden in Haren en Groningen. Groningen heeft altijd gekeken richting het zuiden. En Haren daarentegen niet richting het noorden. Verschillen van mening; al decennialang! Geen meningsverschillen op basis van domme impulsiviteit.

Haren niet schuldig

Opvallend is nu de opinie van Gedeputeerde Brouns. Die nu Haren de schuld geeft van de huidige dure besluitvormingskosten. Omdat Haren nog niet wil fuseren. Onterecht! Als ervaren bestuurder dient hij ook te beseffen dat veel raadsleden van Haren levenslang het respect van hun eigen kiezers verliezen, als zij dezen hun beloofde strijd voor een zelfstandig Haren nu al verlaten. Nog voor dat de besluitvormende slag in de Kamer plaatsvindt!

Beste van maken

De gemeente Haren wordt gedwongen tot samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Haren heeft natuurlijk het recht om te vinden dat ze het prima alleen zou kunnen. Ik laat me er niet over uit of het wel of niet verstandig is. Daar weet ik inhoudelijk te weinig van. Nu heeft de rijksoverheid besloten dat het toch gaat gebeuren. Nu gaat er getrouwd worden en dan kun je daar volgens mij maar het beste van proberen te maken. Dat is niet een oplossing met veel extra kosten vanwege bureaucratie.

Go, Haren!

Het zou Haren sieren als ze nu inzien dat er geen mogelijkheden meer over zijn. Dan kun je maar het best proberen om de partners een zo mooi mogelijke start te maken. Het geld dat anders in alle extra werk en activiteiten moet worden gestoken kan beter voor de burgers van de gemeente worden gebruikt. Er is vast nog veel te doen. Go, Haren, go!

Herbezinning

De autonomie van een gemeente is een groot goed. Het staat de gemeenteraad van Haren dan ook vrij om zich actief uit spreken over de herindeling. Dit is ook voldoende gedaan. De situatie is inmiddels wel gewijzigd. Het kabinet, met te verwachten steun uit de Tweede Kamer, zet de herindeling door. Die situatie vraagt om herbezinning.

Staak de strijd

Ik begrijp gedeputeerde Brouns heel goed als hij met de vinger naar Haren wijst. De strijd lijkt gestreden en zinloos doorzetten kost tonnen extra belastinggeld. Ik doe dan ook graag een beroep op het Gezond Verstand in Haren om de strijd te staken. Niet alleen om het geld, maar ook vanwege de relatie met je nieuwe buren. Begraaf de strijdbijl en koop een bloemetje.

