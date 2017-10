Bad Nieuweschans is hardrijders beu: 'Het kan niet langer zo'

'We zijn er zo flauw van.' Harm-Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans is het zat dat er te hard gereden wordt op de Oudezijl, de toegangsweg naar het dorp.

Je mag dertig op de weg van en naar Nieuw Beerta, maar in de praktijk ligt de snelheid vaak een stuk hoger. 'Er heeft een tijd een matrixbord gestaan. Daarop verschenen pieken van 99, maar het ging harder', zegt Meijer. 'Honderd kon het bord alleen niet weergeven. Het gemiddelde lag op zestig. De buurt wil maatregelen.'

Pop aan een lantaarnpaal

Een aantal bewoners heeft in een creatieve bui al geprobeerd wat te doen aan de hardrijders. Zo hangt er een pop aan een lantaarnpaal met de tekst '30, bedankt!' en heeft iemand een afvalcontainer zo ingericht, dat het net lijkt alsof er een camera in zit.

'Maar het heeft geen effect', klaagt Meijer. 'Ik denk dat er gewoon echt op snelheid gecontroleerd moet worden.'

In gesprek met de gemeente

'We hebben er ook al over gesproken met de gemeente, maar de juiste oplossing is er nog niet. We willen graag drempels voor de ingang van het dorp, vanaf de kant van Nieuw Beerta. Binnenkort zitten we opnieuw om tafel, want het kan niet langer zo.'