Kamerleden staan niet te trappelen om uitleg te geven over regeerakkoord

Ze zijn wel uitgenodigd: de Kamerleden van de coalitiepartijen. Maar de kans is klein dat ze donderdagavond present zijn op een discussieavond van het Groninger Gasberaad in Bedum.

Daar staat de aandacht voor de gaswinning in Groningen in het regeerakkoord centraal. Eerder liet de organisatie al weten dat het hoofdstuk hierover vooral veel vragen oproept.

Geen toezeggingen

Kamerleden van de partijen die het nieuwe kabinet vormen - VVD, D66, ChristenUnie en CDA - zijn ook uitgenodigd. 'Maar harde toezeggingen dat ze ook komen hebben we niet gekregen', laat Suzan Top van het gasberaad weten.

Afgezien van de uitleg van de Kamerleden, wil het gasberaaad ook de meningen peilen: 'Wat is uw conclusie na het lezen van de 'Groningen paragraaf'? Bent u boos? Moe? Of juist blij en opgelucht?'

Freek de Jonge

Freek de Jonge laat ook zijn licht schijnen over het regeerakkoord. Dat doet hij via een videoboodschap tijdens de bijeenkomst ovet het regeerakkoord in Het Trefcentrum in Bedum.

Lees ook:

- 'Wat gaat het kabinet nu echt doen aan de vermindering van gaswinning?'