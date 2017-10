FC Groningen met ongewijzigde basis tegen Willem II

FC Groningen probeert vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II een gat te slaan met de onderste plaatsen en aansluiting te houden bij het linkerrijtje. Het verschil tussen de FC en de Brabanders, die voorlaatste staan, is voor aanvang drie punten. Groningen start met dezelfde elf als in de wedstrijd tegen AZ (1-1) van afgelopen zondag.

Kasper Larsen ontbrak donderdagochtend als enige op de training. Tom van Weert trainde ook mee, maar is geschorst voor de wedstrijd van vrijdagavond. Spits Lars Veldwijk is weer fit, maar begint dus op de bank.

Historie

Vorig seizoen slaagde Groningen er niet in te winnen van Willem II, dat onder leiding staat van oud-trainer van de FC Erwin van de Looi. In Tilburg werd met 2-1 verloren, in het eigen Noordlease Stadion eindigde het duel in 1-1.

In totaal speelde Groningen in de eredivisie 60 keer tegen Willem II, 24 keer won de Trots van het Noorden. Zeventien keer was Groningen de beste in eigen stadion, de Brabanders wonnen drie keer in Groningen. Tien keer werd het daar een gelijkspel.

Beiden wonnen twee keer

FC Groningen begint aan de wedstrijd als twaalfde op de ranglijst. De FC won twee keer, speelde drie keer gelijk en drie duels gingen verloren, goed voor negen punten. Tegenstander Willem II staat zeventiende en voorlaatste met zes punten. De Tilburgers wonnen net als Groningen twee keer, maar de overige zes duels werden verloren.

FC Groningen Live

FC Groningen-Willem II is vrijdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Azing Griever. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.

Liveblog

Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-Willem II begint vrijdag om 20.00 uur.

Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis:

Padt; Te Wierik, Memisevic, Reijnen, Warmerdam; Bacuna, Doan, Jenssen; Hrustic, Mahi en Idrissi.