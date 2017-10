Vragen over brandstofkeuze voor wagenpark stad Groningen

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

GroenLinks, de Partij voor de Dieren en D66 in Groningen hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de brandstofkeuze voor het wagenpark van de gemeente. Het college is voornemens voor GTL (Gas to Liquid) te kiezen, maar de drie partijen hebben zo hun bedenkingen.

De partijen vinden dat er ook andere, duurzame brandstoffen op de markt zijn. Ze wijzen onder meer op waterstof. Momenteel wordt er geëxperimenteerd met waterstof als brandstof. 'Duurzaamheid moet centraal staan' 'Duurzaamheid moet centraal staan in alles wat we als gemeente doen. We willen honderd procent duurzaam inkopen, geen fossiele producten gebruiken als dat niet hoeft ', zegt raadslid Martijn van der Glas van GroenLinks. De partijen willen van het college van B en W onder meer weten of er bij de keuze ook naar duurzame alternatieven is gekeken.