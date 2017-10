Weekend met veel vallende sterren op komst

Het komend weekend zijn veel vallende sterren te zien in onze provincie. Dat verwacht Weeronline.nl.

Het gaat om de meteorenzwerm Orioniden. Op het hoogtepunt, in de nacht van zaterdag op zondag rond 06.00 uur, zijn er maximaal 37 vallende sterren per uur te zien, ofwel één per anderhalve minuut.

Komeet Halley

De Orioniden zijn elk jaar te zien in de tweede helft van oktober. Ze heten zo, omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gruis van de komeet Halley, die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van de komeet. Daarbij verbranden stofdeeltjes in de dampkring, die wij zien als een vallende ster.

Tijdens het hoogtepunt van de sterrenregen zijn de vallende sterren het best waar te nemen in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg, zo verwacht Weeronline.