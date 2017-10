Oude basisschool in Ter Apel wordt middelbare school voor vluchtelingen

Het gebouw van de openbare basisschool in Ter Apel wordt een middelbare school voor vluchtelingen. De zeventig tot tachtig leerlingen krijgen nu nog les op het terrein van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

De verhuizing is nodig omdat het COA het terrein waarop de huidige school staat, afstoot.

Westermarke

'Het COA is met ons op zoek gegaan naar een ander gebouw', zegt wethouder Wietze Potze (PvdA). 'Dat is de Westermarke, de oude basisschool, geworden.'

Geen ruimte op COA-terrein zelf

Naar school gaan op een andere locatie op het COA-terrein, is volgens Potze geen optie. 'Daar is op dit moment geen ruimte. Daarbij komt dat we als gemeente samen met het COA hebben afgesproken dat de Westermarke weer geschikt wordt gemaakt om onderwijs te geven. Dat gaan we nu doen, op kosten van het COA.'

Uitzondering

Eigenlijk was Ter Apel landelijk gezien een uitzondering door de middelbare school op het vluchtelingenterrein zelf te hebben staan, aldus Potze. 'Er zijn heel veel locaties in Nederland waar een school is voor asielzoekers. Die is vrijwel altijd in de plaats waar het COA-terrein is.'

Weinig merken

Toch gaan de inwoners van Ter Apel er weinig van merken, denkt Potze. 'Het is al jaren gebruikt als schoolgebouw en dat wordt het nu weer. Al zullen inwoners natuurlijk kinderen in en uit zien lopen. Maar het is gewoon een school, dus op zich kan dit allemaal.'

Eerder werd het gebouw al gebruikt als 'Welkom Winkel' voor vluchtelingen. De vluchtelingen kregen er toen van het Rode Kruis gratis kleding aangeboden.

