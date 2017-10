'Inwoners Grootegast hebben af en toe por in de rug nodig'

'De rookmelders liggen in de kast' en 'Ik ben net verhuisd en moet nog rookmelders kopen'. Die geluiden kwamen woensdagavond langs tijdens een controleronde in Grootegast. Medewerkers van de gemeente Grootegast gingen samen met de brandweer langs zo'n honderd huizen om op brandveiligheid te controleren.

Por in de rug

In mei vorig jaar ontstond een flinke brand in een woning aan de Langeweg. De gemeente en brandweer willen daarom weten of buurtbewoners alerter zijn geworden op branden. De conclusie van woordvoerder Dirk Jan Westerhof van de gemeente: 'Het leeft onder de mensen, maar hier en daar is een porretje in de rug nodig.'

Binnendeuren open

De ronde langs de deuren was voor Westerhof zelf ook leerzaam. 'In de winter heb ik mijn kacheltje aan, dan heb ik alle binnendeuren open. Maar als je dat doet kan een brand binnen slechts drie minuten uitslaan. Als je de deuren dicht hebt, duurt het zo'n tien minuten. Dus dan heb je al veel tijd gewonnen.

Op maandag 30 oktober gaan de gemeente Grootegast en de brandweer opnieuw langs de deuren om te controleren.