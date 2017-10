Lopend Vuur: Moeders moeten altijd en overal borstvoeding kunnen geven

Baby's die de eerste zes maanden alleen borstvoeding hebben gehad, lijken daar profijt van te hebben, meldt het AD. De kinderen hebben een lagere broeddruk en zijn als kleuter minder dik.

Borstvoeding

Het onderzoek werd gedaan door het VUmc, onder 2200 Amsterdamse kinderen. Veel moeders stoppen na drie maanden met borstvoeding omdat ze dan weer aan het werk gaan. Hoewel het verplicht is, ontbreekt het op veel werkplekken nog aan goede mogelijkheden om te kolven.

