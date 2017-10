Voorstelling 'Op Drift': seks en humor, maar wel historisch verantwoord

Meestal is hij als regisseur naast het podium te vinden maar komende zondag staat hij zelf in de spotlights: Theo de Groot. 'Op Drift' heet de voorstelling die hij zondag twee keer speelt in het Grand Theatre in Stad.

In het stuk verweeft De Groot de Groninger geschiedenis met het verhaal van zijn tante, die in de jaren 50 vanuit Winsum naar Amerika emigreerde.

Zestig papiertjes voor het overzicht

Drie dagen voor de première wordt er in het Grand Theatre nog hard gesleuteld aan de voorstelling. Het podium van het Grand ligt bezaaid met A4-viertjes. 'Het lijkt een beetje een chaos', zegt De Groot.

'Er liggen zo'n zestig papiertjes, dat heeft de regisseur gedaan. Zo probeert hij overzicht te houden. We zitten nog middenin de repetitiefase. Morgen doen we een doorloop. Dan moet het stuk staan.'

'Mijn tante speelt een belangrijke rol'

Dertigduizend jaar Groninger migratiegeschiedenis, daar gaat de voorstelling volgens de folder over.

'Die geschiedenis is een aanknopingspunt. Het is niet zo dat ik elke eeuw bij langs ga en vertel: 'Dit gebeurde toen en dat toen'. Het gaat over de Hugenoten die hier naartoe kwamen, de Ambonezen, de Duitsers. Rode draad in de voorstelling is het verhaal van mijn familie uit Winsum. Na de Tweede Wereldoorlog emigreerde die naar Amerika. Mijn tante speelt een belangrijke rol.'

'Ik hoop niet dat ze schrikt, want ze gaat dood'

'Ik heb m'n tante gisteravond het script gemaild. Ik hoop niet dat ze schrikt, want in het stuk gaat ze dood', lacht de theatermaker. 'Ze is 75 jaar en in de voorstelling zitten stukjes uit brieven die ze schreef vanuit Amerika naar Winsum. Verder gaat het ook over mijn eigen verlangen om te vertrekken.'

Seks en humor

Voor Op Drift ging De Groot voor advies langs bij Maarten Duijvendak, professor in de sociaal economische en regionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'De voorstelling is natuurlijk voor een groot deel fantasie, maar ik vind het wel belangrijk om te weten hoe die geschiedenis is verlopen. Daarna ga ik ermee aan de slag en gaat het alleen maar over seks en humor. Maar het moet wel historisch verantwoord zijn', lacht De Groot.

Muziek van Arnold Veeman

De muziek bij de voorstelling wordt gemaakt door Arnold Veeman. 'Arnold draagt zorg voor de composities, de soundscapes en we hebben ook een soort spreekliedjes. Niet echt liedjes, maar muziek waar ik overheen praat zeg maar.'

'Waar ben ik aan begonnen?'

Voor de theatermaker is het spannend om weer zelf eens op het podium te staan. 'Het is een beetje dubbel', zegt De Groot. 'Als het lekker loopt, vind ik het heel leuk maar soms vind ik het ook heel spannend. 'Waar ben ik aan begonnen?', denk ik dan.'

'Op Drift' van Theo de Groot en Arnold Veeman wordt zondag 22 oktober twee keer opgevoerd. De eerste keer om 14.30 uur, de tweede om 20.30 uur. Meer informatie: op de site van het Grand Theatre.