Bestuur RUG roept op petitie tegen werkdruk te steunen

Het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) roept alle medewerkers en studenten op de petitie voor een lagere werkdruk te ondertekenen.

Na de basisschoolleraren komen nu de docenten van de universiteiten in actie. Ze willen geen hoger salaris, maar trekken wel aan de bel over de werkdruk. Via een online petitie vragen ze Den Haag om meer geld voor het wetenschappelijk onderwijs en vierduizend extra docenten.

Massalere colleges

De initiatiefnemers van de petitie wijzen erop dat het bedrag dat per student beschikbaar is, de afgelopen jaren met een kwart is verminderd. 'Hierdoor is de werkdruk onder het universitaire personeel naar onacceptabele hoogte gestegen. De kwaliteit van het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is daardoor ernstig in het geding.' Voor studenten zou het betekenen dat er nog massalere colleges dreigen en minder contacturen met docenten.

Het college van de Rijksuniversiteit steunt de actie met de oproep om de petitie te tekenen. Eerder al reageerde de Vereniging van Universiteiten (VSNU) kritisch op het regeerakkoord.

Lees ook:

- Leraren basisscholen staken voor meer salaris en minder werkdruk

- Stakende leraren in Groningen nu ook verzekerd van loon