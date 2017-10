Donar versterkt zich met Teddy Gipson

Donar heeft zich versterkt met Teddy Gipson. De 37-jarige Amerikaanse basketballer tekent een tijdelijk contract in verband met de langdurige blessure van Arvin Slagter.

Gipson heeft een contract getekend voor twee maanden en zal zodra de werkvergunning geregeld is, aansluiten bij het team.

Overstap van de Franse competitie

Hij speelde van 2003 tot en met 2006 en van 2007 tot 2009 voor Amsterdam. In 2006 werd hij verkozen tot beste speler van de competitie. Daarna speelde hij in Duitsland, Bosnië, Hongarije en Frankrijk. Het afgelopen seizoen speelde hij in de Pro B in Frankrijk bij Boulogne met 13.8 punten gemiddeld.

