Slimme prullenbakken winnen 5G snel-internet prijs

Een prullenbak die een seintje aan de vuilophaal geeft wanneer hij vol is. Scheelt tijd en brandstof voor de vuilniswagen. Het Groningse bedrijf Mediacaster won er donderdagmiddag de 5G-zeepkist-wedstrijd van de Economic Board Groningen mee.

Mediacaster werd door zowel de jury als het publiek aangewezen als beste idee van het EBG Pitchevent dat door de Economic Board (EBG) in MartiniPlaza was georganiseerd rond het thema supersnel 5G mobiel internet.

Sensoren

Met 20.000 euro in de zak keerden Michel Suurmeijer en zijn compagnon Albert Siersema naar huis. Geld dat ze zullen besteden aan het verder uitwerken van hun idee. Want voorzien van allerlei sensoren kun je met een prullenbak nog veel meer. Verkeersstromen meten bijvoorbeeld. Of met geluidssensoren onraad of ongevallen registreren en die doorgeven aan politie en hulpdiensten. Ook zou de prullenbak als baken kunnen dienen voor zelfrijdende auto's.

Proef

'Maar daar hebben we wel 5G voor nodig', zegt Suurmeijer. 'Het gaat om veel objecten die snel met elkaar moeten kunnen communiceren.' Mediacaster hoopt binnenkort een proef met de slimme afvalbakken te beginnen op het Zuiderdiep in Groningen. 'Volgend jaar willen we het dan verder uitrollen. Het mooie van ons idee is dat de toepassing snel te realiseren is en we vlug zullen zien of het werkt.'

Veldlab

Mediacaster is niet het enige bedrijf dat zich op de volgende generatie supersnel internet heeft gestort. In Noord-Groningen wordt volop geëxperimenteerd met 5G, de opvolger van 3G en 4G. Op proef draait er een 5G-netwerk rond Loppersum. In dit zogeheten fieldlab, oftewel veldlaboratorium, experimenteren partijen als KPN en het Chinese Huawei en ook ondernemers uit de regio met het nieuwe snelle netwerk. Op het Zernike Park heeft de Economic Board Groningen een 5G-testlab ingericht.

Impuls

De EBG, die de aardbevingsregio een impuls wil geven, heeft het 5Groningen-programma opgezet om toepassingen voor 5G te ontwikkelen. 'We willen dat iedereen die iets met 5G wil, naar Groningen komt', sprak 5G-programmamanager Peter Rake van de EBG. 'We willen een nationaal field lab zijn.' Vanaf 2020 komt de technologie commercieel beschikbaar.

Mooier leven

'5G opent mogelijkheden die we nu nog niet eens kennen', sprak Rake 'Het zal ons leven mooier en aangenamer maken.' Landbouwers kunnen met 5G drones inzetten voor precisielandbouw of monitoren van gewassen en ambulances kunnen realtime scans doorgeven aan een arts in een ziekenhuis.

De EBG vroeg ondernemers met ideeën voor toepassingen voor 5G te komen. Dat leverde zo'n twintig plannen op, de drie beste vandaag mochten pitchen, hun ideeën ontvouwen.

Hieronder van elk van de finalisten hun pitch-filmpje:

De slimme prullenbak van Mediacaster, GroningenMichel Suurmeijer, Mediacaster: 'Het mooie van ons idee is dat de toepassing snel te realiseren is en we vlug zullen zien of het werkt'

Het meetsysteem van Respectis in Groningen moet beter zicht geven op de kans op aardbevingen en de effecten ervan.Wil van Paridon, Respectis: 'Met ons systeem krijgen mensen echt feeling bij de werkelijke kans op aardbevingen en de schade aan een huis. Met getallen die de NAM presenteert zoals één dode in de tienduizend jaar door een aardbeving kunnen we niks.'

De veilig rijdende zelfrijdende bus van Vialis uit HoutenFrans van Waes, Vialis: 'Om de leefbaarheid op peil te houden zijn op het platteland nieuwe vervoersconcepten nodig. 5G maakt in combinatie met onze sensoren veilige inzet van zelfrijzende bussen mogelijk.'

