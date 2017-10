Circusartiesten zetten Meister basisschool op stelten

(Foto: Facebook NDS De Sterren)

Op NBS De Sterren in Uithuizermeeden is donderdag geen sprake van een doorsnee schooldag. Vanwege het 90-jarig bestaan van de school, is het gebouw omgetoverd tot één grote circustent.

Het circusprogramma wordt verzorgd door leerlingen van de school zelf, die tot in de puntjes diverse circusacts hebben ingestudeerd. Groep 5-6 van De Sterren ziet hun act vol vertrouwen tegemoet: 'Wij gaan een menselijke piramide bouwen', vertelt één van de geschminkte leerlingen enthousiast. Ook hun juf glimt van trots: 'Heel knap hoe ze deze act in zo'n korte tijd hebben ingestudeerd'. Herfstvakantie Officieel bestaat de basisschool pas volgende week 90 jaar, maar dat valt precies in de herfstvakantie. Daarom wordt het jubileum nu alvast gevierd. 'En dat is toch veel leuker?', vindt meester Raymond. Het circuspubliek, ouders en verzorgers van de leerlingen, beloonde de acts stuk voor stuk met een groot applaus. Ook burgemeester Marijke van Beek was één van de aandachtige toeschouwers.