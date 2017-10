Werkstraf voor 'topverkoper' die opdrachten vervalste

Een 29-jarige ex-medewerker van het bedrijf Martini Media uit Groningen heeft een werkstraf van 140 uur gekregen. De man uit Valthermond zette een contract op voor een klant en plaatste zelf de handtekening. Ook gebruikte hij een tankpas om sigaretten te kopen.

Hij deed dit omdat de druk om opdrachten binnen te halen heel hoog was. Hij was als topverkoper binnengehaald bij het bedrijf dat advertenties verkoopt. De rechter oordeelde dat ondanks de hoge druk om opdrachten binnen te halen, hij onterechte verwachtingen van omzet leverde aan het bedrijf.

Niet bewezen

De officier eiste ook straf voor het invullen van een bedrag op een contract, terwijl het contract al ondertekend was. De rechtbank kan niet nagaan of hier telefonisch contact over is geweest en vindt dat dit feit niet bewezen kan worden.

Tijdens de zitting twee weken geleden werd duidelijk dat belangrijke getuigen niet gehoord zijn in de zaak en dat de politie weinig onderzoek heeft verricht

