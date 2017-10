Harde conclusies voor Winschoter ondernemers in binnenstadsrapport

'Een stel kleuters bij elkaar, partijen met tegenstrijdige belangen en teveel clubjes.' Zomaar een aantal conclusies over de samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren in de Winschoter binnenstad.

Zakenvrouw Alice Wösten presenteerde deze bevindingen woensdagavond aan de gemeenteraad van Oldambt. Om tot deze conclusies te komen, sprak ze met tientallen ondernemers en andere betrokkenen.

Impasse

Door de onenigheid zijn er nu twee ondernemersverenigingen actief: Handel & Nijverheid en Retail Club Winschoten. Op verzoek van de raad presenteerde Wösten zes mogelijke scenario's om uit de impasse te komen. 'Wat ik heb gemerkt is dat ondernemers over het algemeen hetzelfde einddoel hebben', legt ze uit. 'Maar de weg ernaartoe verschilt wel. Op verzoek van de raad heb ik meerdere scenario's gepresenteerd.'

Scenario's

Die scenario's zijn: niets doen, een uiterste lijmpoging tussen de ruziënde partijen, het aanstellen van een onbetwiste binnenstadscoördinator, nieuwe bestuursleden voor Handel & Nijverheid, werkgroepen met verschillende ondernemers én de ondernemers vragen zelf met een oplossing te komen.

Binnenstadscoördinator

Wösten denkt dat op korte termijn het aanstellen van een binnenstadscoördinator in combinatie met een programmatische werkwijze, de meeste kans van slagen heeft. In die programmatische werkwijze worden ondernemers ondergebracht in verschillende werkgroepen om zo hun input te leveren.

Volgens Wösten zit haar taak er nu op. 'Ik heb mijn bevindingen gepresenteerd en de raad mag de scenario's nu laten bezinken.'

