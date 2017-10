Kapster Hilde Veenema uit Winsum zit met de handen in het haar. Ze liet woensdag haar tas met daarin al haar kappersspullen in de trein staan en moet nu noodgedwongen werken met de scharen van een collega. 'En dat knipt niet lekker.'

'Lieve vinder, mag ik alsjeblieft mijn scharen terug?', vraagt Veenema. 'Zodat ik morgen met een gerust hart weer naar mijn werk kan gaan.'

'Je verneemt het gelijk'

'Nu leen ik het materiaal van collega's. Een kam van die, een schaar van die. Zo kom ik de dag wel door, maar het liefst heb ik natuurlijk mijn eigen spullen. Je verneemt het gelijk als je de schaar van iemand anders in je hand hebt.'

Veenema vergat haar tas, toen ze van haar woonplaats Winsum naar Uithuizen ging. Daar werkt ze bij kapsalon Het Haarhuis.

'Je ziet gelijk dat het de tas van een kapster is'

'Ik heb alleen mijn gewone tas van het bankje in de trein gepakt. En niet mijn tas met scharen, die is daar blijven staan. De spullen zijn al gauw tussen de 300 en 400 euro waard. Ze zaten in een zwarte toilettas, met een handvat eraan. Twee scharen, twee messen, drie borstels en een stuk of vijf, zes kammen. Allemaal zwart. Als je hem opendoet, zie je gelijk dat het de tas van een kapster is.'