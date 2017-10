Groningse die ex neerstak is wel schuldig, maar krijgt geen straf

De rechter heeft donderdag bepaald dat een 23-jarige vrouw uit Groningen die haar ex-vriend in zijn buik en arm stak uit noodweer handelde.

De rechter vindt dat wel bewezen kan worden dat ze hem stak, maar dat ze overmand was door angst. Dit door het gedrag van de ex-vriend, die schreeuwend voor haar stond.

De vrouw was ook in het bezit van een busje pepperspray. Dat mag niet, oordeelde de rechtbank. Hiervoor kreeg de vrouw drie dagen gevangenisstraf opgelegd, maar die had ze in voorarrest al uitgezeten.

