Inwoners Haren voelen opnieuw zelfstandigheidsdrang in portemonnee

Ook volgend jaar gaan de woonlasten voor inwoners van de gemeente Haren weer omhoog. Waar de kosten dit jaar op 875 euro per jaar liggen, gaan ze volgend jaar naar 935 euro. Een verhoging van zestig euro.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde begroting van 2018. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) is ondanks de lastenverzwaring voor de inwoners tevreden over de begroting van 2018, die een overschot van ruim twee miljoen laat zien.

Doelstelling

'Onze doelstelling is om de financiële positie van Haren verder te versterken', laat ze weten. 'Dit is nodig om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De huidige begroting biedt naast een positief saldo ook ruimte om te investeren in nieuwe ontwikkelingen.'

Acht miljoen euro

De komende drie jaar wil Haren een begrotingsoverschot van acht miljoen euro creëren. Die lijn is sinds dit jaar ingezet en daar wijkt de wethouder niet van af. Met dat overschot wil de gemeente Haren haar gelijk bewijzen aan de Provincie Groningen.

Bestuurskracht en financiën

Die laat Haren herindelen met Groningen en Ten Boer omdat Provincie onder andere vindt dat de financiële positie en de bestuurskracht van de gemeente onvoldoende is. Door een overschot te creëren wil Haren aantonen dat zij wel degelijk over een goede bestuurskracht beschikt en daardoor dus ook qua financiën zelfstandig kan blijven.

Laatste begroting?

Als de plannen van de provincie doorgaan, namelijk een herindeling, zal dit de laatste begroting voor een zelfstandig Haren zijn. De herindeling moet vanaf 1 januari 2019 namelijk al van kracht zijn.

