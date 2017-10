Aldel maakt doorstart: 75 banen erbij

Klesch Aluminium Delfzijl, het voormalige Aldel, wordt overgenomen door York Capital. Het Amerikaanse investeringsbedrijf wil alle driehonderd smeltovens weer in gebruik nemen en gaat het aantal arbeidsplaatsen uitbreiden van 175 naar 250.

York Capital investeert tussen de twintig en dertig miljoen euro in het Delfzijlster bedrijf, dat met ingang van 1 november verder gaat onder de naam Damco Aluminium.

ACM

Een verzoek tot overname werd eerder al ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), maar curator Erik Eshuis wilde vorige week nog niets kwijt over een eventuele overname.

Eind augustus failliet verklaard

Klesch Aluminium Delfzijl werd eind augustus failliet verklaard. Het bedrijf kwam in de problemen omdat investeringen, in onder meer de ovens, uitbleven. De nieuwe eigenaar gaat daar dus wel fors in investeren.

'Hard gewerkt om dit te bereiken'

'De afgelopen periode is in nauwe samenwerking met de curator, de ondernemingsraad, de Provincie Groningen en andere betrokken partijen hard gewerkt om dit te kunnen bereiken', zegt directeur Karsten Pronk van het bedrijf.

