Gedoe tussen gemeente en jeugdopvang: 'Er is hier bijna geen eten'

Tien jongeren in een opvanghuis van SOS Huizen in Siddeburen zitten al maandenlang zonder uitkering. Dit zou komen door getreuzel van de gemeente Slochteren.

Ook hebben ze nog geen WMO-indicatie, terwijl ze die al in juli hebben aangevraagd. Gevolg: er is bijna geen geld meer, dat hard nodig is voor begeleiding en eten.

Keuken is bijna leeg

En dat is te zien. De keuken van het opvangtehuis is bijna leeg. Vijf koelkasten zijn gevuld met een enkel potje mosterd en een verdwaald flesje drinken. Alleen in de diepvries is nog wat voorraad te vinden.

En dat is de schuld van de uitkeringsinstantie van de gemeente Slochteren, vindt voorzitter Irvin de Windt van SOS Huizen.

'Sinds juli al in gesprek'

'Sinds juli zijn we al met de gemeente in gesprek, maar we lopen tegen allerlei belemmeringen aan. Bovendien hadden ze al lang en breed reacties moeten geven op onze brieven. Maar die blijven uit', vertelt de voorzitter.

Buffer is op

En dus krijgen acht van de tien inwoners nog altijd geen geld. 'We zijn een tijdje gesponsord door een groothandel. Maar dat is ook een ondernemer, hij kan ons geen eten blijven toestoppen. Onze buffer is zo'n beetje op.'

School en werk kwijt

Ondertussen lopen de jongeren, die stichting SOS Huizen van een zwerversleven heeft gered, tegen aardig wat problemen aan. 'Ik kan mijn school en mijn werk kwijtraken' zegt Daisy Beaumont, een van de bewoners. Ze is vroeger misbruikt en nu door SOS Huizen opgevangen.

'Twee van de bewoners hadden werk, en zij moesten voor de anderen zorgen. Dat is niet echt de bedoeling', zegt ze.

Geld

Voorzitter De Windt hoopt dat er geld komt voor de jongeren. 'Dan kunnen we heel veel voor ze betekenen. We maken dan een gezamenlijk potje zodat we samen kunnen eten, en er komt begeleiding. Maar wat er ook gebeurt, ik blijf de jongeren helpen. Ik blijf ze steunen. Met alles.'

Reactie gemeente Slochteren

Volgens de gemeente Slochteren ligt het probleem van SOS Huizen genuanceerder. Het aanvragen van uitkeringen is volgens de gemeente niet gegaan zoals het hoort. Volgens de regelgeving moet een instelling als SOS Huizen eerst uitkeringen aanvragen, voordat de jongeren ergens komen wonen.

Ook zit Slochteren nog te wachten op aanvullende informatie, voordat de gemeente kan overgaan tot het toekennen van uitkeringen.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de bewoners. Ook is er al een voorschot op de uitkeringen betaald. Volgens de gemeente Slochteren zou SOS Huizen daarom niet in financiële nood zitten.