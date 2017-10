'Ik verwacht niet dat FC Groningen - Willem II een leuke wedstrijd wordt'

FC Groningen treft vrijdagavond Willem II in eigen huis. Waar ligt de kracht van de Tilburgers? 'Ik denk dat Willem II voor een gelijkspel naar Groningen komt', vertelt Joost van Erp van Omroep Brabant.

Het verschil tussen FC Groningen en Willem II is slechts drie punten. 'Maar als Willem II afgelopen weekend niet van FC Twente had gewonnen, hadden ze laatste gestaan. De verschillen zijn op dit moment nog vrij klein', stelt Van Erp.

Beter onder controle

Wel vindt hij dat de Tilburgers de laatste wedstrijden beter zijn gaan voetballen: 'Je ziet dat Erwin van de Looi de ploeg steeds beter onder controle krijgt en er meer lijn in het spel begint te komen.'

FC Groningen-watcher Elwin Baas haakt daarop in. 'Als je bij de FC kijkt naar het percentage gewonnen duels onder Ernest Faber en Erwin van de Looi, scoort Van de Looi een stuk hoger. Natuurlijk was het spel vaak behoudend, maar qua prestaties kun je hem weinig kwalijk nemen.'

Meer druk

'Ik denk dat Van de Looi genoeg krediet in Tilburg heeft, ook als er vrijdag van FC Groningen wordt verloren. Willem II is geen ploeg die normaal gesproken de subtop aanvalt', weet Van Erp. Baas: 'FC Groningen is een vrij stabiele club en haalt bijna altijd de play-offs. De druk bij FC Groningen op een overwinning is dan ook iets hoger', denkt hij.

Van Erp is reëel in zijn verwachtingen over de Tilburgers. 'Met deze selectie verwacht ik geen wonderen en zijn play-offs geen haalbare kaart vermoed ik. Zo snel mogelijk de gevarenzone verlaten is wél gewenst. Ik denk dat Willem II voor een gelijkspel naar Groningen komt.'

'Geen leuke wedstrijd'

'Ik verwacht mede daardoor niet dat het een leuke wedstrijd wordt', vult Baas aan. 'Willem II zal behoudend spelen en laat FC Groningen het spel maken. En dat kan de ploeg niet zo goed. Ik vermoed een duel zonder al teveel kansen en een counterend Willem II: 1-1.'

Verrassend bij Willem II is dat niet Wellenreuther, maar Branderhorst vermoedelijk het doel verdedigt. Van Erp: Tegen FC Twente ging het Branderhorst goed af en hij krijgt nu de voorkeur. Twijfelgevallen zijn Rienstra en Heerkens. Ogbeche zit voor het eerst sinds lange tijd bij de selectie.'

Veldwijk en Kane keren terug

Bij FC Groningen keren Lars Veldwijk en Todd Kane terug bij de selectie. Desondanks start FC Groningen tegen Willem II met dezelfde basisopstelling als tegen AZ. 'Ook Jesper Drost is weer redelijk fit tot helemaal fit, dus de personele problemen nemen af', besluit Baas.