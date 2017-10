Stadsschouwburg van Groningen wordt buurtcentrum van Selwerd

De Groninger wijk Selwerd krijgt komende zomer de beschikking over een wel heel bijzonder buurtcentrum. De Stadsschouwburg is begin juni een paar dagen het podium waar Selwerd zich door middel van theater, dans, film en ook door een sjoelcompetitie gaat presenteren.Het idee om Selwerd de sleutel van de schouwburg te geven komt van het Noord-Nederlands Toneel, dansgezelschap Club Guy & Roni

en de Stadsschouwburg zelf. De theaterclubs willen door middel van het project Stadjers die normaal gesproken niet naar de schouwburg komen voor het theater interesseren.

Marokko, Turkije, Somalië, Groningen

Het project, dat de titel De Wijk De Wereld heeft gekregen, heeft zich inmiddels met een theaterwerkplaats in Selwerd gevestigd. Artistiek leider is Karin Noeken: 'Selwerd is een interessante wijk. Alles woont hier, jong en oud, mensen uit Marokko, Turkije, Somalië en Groningers die hier al zestig of zeventig jaar wonen. En dus is hier een boel te vertellen.'

Sjoelen op het podium



Hoe Selwerd zich in de zomer van 2018 gaat presenteren in de schouwburg is nog onbekend. De komende maanden gaat Noeken dat samen met de wijkbewoners bedenken. Een voorstelling kan ze zich er al wel van maken.

'We krijgen kleine portretjes te zien, verhalen te horen van Selwerders, foto's gemaakt door inwoners van hun thuis. Je hebt een sjoelclub hier in Selwerd, daar zitten vrouwen al dertig jaar bij en die kunnen gaan sjoelen op het podium van de Stadsschouwburg.'

Interesse?



De eerste bijeenkomst waar de Selwerders voor zijn uitgenodigd wordt op 2 november in het pand van het Wijkbedrijf Selwerd aan de Bottelroosstraat. Geinteresseerden kunnen zich melden via het e-mailadres: info@dewijkdewereld.nl.

Lees ook:

- Kaarten nieuw theaterseizoen als warme broodjes over de toonbank

- Financiële problemen voor Stadsschouwburg en Oosterpoort