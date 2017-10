Dieverdoatsie heeft nieuwe schipper maar geen geld om te varen

Het bestuur van stichting De Snikke in Stadskanaal heeft een nieuwe schipper gevonden voor de Dieverdoatsie. Maar er is een probleem: er is geen geld meer in kas om te kunnen varen.

Secretaris Herman van Wijk van De Snikke heeft dan ook een dubbel gevoel. 'Aan de ene kant zijn we blij met de schipper die zich heeft gemeld', zegt hij. 'Het is een 60-jarige man uit Stadskanaal met een groot vaarbewijs. Hij wil vanaf volgend voorjaar de toeristen op de Dieverdoatsie wel weer rondvaren.'

Oplossing nog niet in zicht

Maar daarmee is een oplossing nog niet in zicht. Doordat de Dieverdoatsie door gebrek aan een schipper met groot vaarbewijs al twee zomers lang niet kon varen, waren er geen inkomsten voor stichting De Snikke.

'Met die vaartochten halen we ons geld binnen. Dat liep altijd zo goed, dat we daarmee de verzekering en het onderhoud aan de Dieverdoatsie konden betalen. Alleen, we hebben nu al anderhalf jaar geen inkomsten, terwijl de kosten wel doorlopen.'

Wil de gemeente bijspringen?

Daardoor heeft stichting De Snikke een tekort van enkele duizenden euro's, zo geeft Van Wijk aan. Hij hoopt dat de gemeente Stadskanaal wil bijspringen, maar is daar nog niet zo zeker van.

'We hebben in juli een brief naar de gemeente gestuurd met de vraag om ons terwille te zijn. Het gaat niet om tienduizenden euro's, maar een bedrag van rond de 3000 euro. Alleen, we zijn nu drie maand verder en de gemeente heeft nog niet gereageerd.'

'Verzoek in behandeling'

De gemeente Stadskanaal laat in een reactie weten dat het verzoek van De Snikke nog in behandeling is. 'We zien varen als een recreatieve voorziening', zegt een woordvoerder. 'Dat we nog geen reactie hebben gegeven zegt niets over de uitkomst. We zijn er nog mee bezig.'

Lees ook:

- Knoalster Dieverdoatsie vaart deze zomer geen toeristen rond