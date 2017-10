'Je zit de hele dag op een stoel en toch word je moe'

Wolff op het jeugd-WK in 2015 (Foto: youth.wcdraughts.com)

Dammer Wouter Wolff denkt niet dat zijn concurrenten hem nog vergeten. De 18-jarige Stadjer was de verrassing bij het WK dammen in Estland. 'Ze zullen niet meer denken: 'Dat is een broekie, die pakken we wel even'.'

Wolff plaatste zich als groepswinnaar voor de finale, stond zelfs even bovenaan en werd uiteindelijk achtste. Hij was de enige finalist zonder de status van internationaal grootmeester. 'Zeer boven verwachting' 'Ik hoopte de voorrondes te overleven en de finale te halen, dat ging eigenlijk zeer boven verwachting. Ik werd overtuigend groepswinnaar en toen de finale begon dacht ik: 'Misschien heb ik ook wel kansen'. En dat was ook wel zo, want ik stond zelfs even bovenaan. Maar wat onhandigheden hebben me daarna de kop gekost.' Tweekamp Komend jaar wordt het WK weer betwist in een tweekamp, tussen de onttroonde kampioen Roel Boomstra - ook een Stadjer - en zijn opvolger Alexander Shvartsman uit Rusland. Wolff heeft geen idee of hij ooit een serieuze kanshebber op de titel wordt. 'De tegenstand is zo groot, het kan maar zo weer anders zijn. Kijk naar het WK van vorig jaar, de tweekamp tussen Boomstra en Jan Groenendijk. Nu plaatsten ze zich beiden niet voor de finale. Als je een keer niet scherp bent, dan lig je er alweer uit.' 'Enorme geestelijke inspanning' Dammen is weliswaar geen fysieke sport, uitputtend is het volgens Wolff wel. 'De geestelijke inspanning is zo enorm, dat je ondanks het feit dat je de hele dag op een stoel zit toch moe wordt.' Lees ook: - Roel Boomstra uitgeschakeld op WK dammen; Wouter Wolff wel door

