Directeur Aldel: 'Er waren een hoop gegadigden'

Blije gezichten bij de contractondertekeningen donderdagmiddag. Klesch Aluminium Delfzijl, het voormalige Aldel, wordt overgenomen door York Capital. Directeur Karsten Pronk is opgelucht.

'Ik ben enorm blij, vooral met de uitspraak van York dat het in de fabriek gaat investeren', aldus Pronk.

Champagne

Donderdagmorgen was nog niet duidelijk dat 's middags de handtekeningen onder het contract zouden worden gezet. Daarom stond de champagne nog niet klaar, maar de pret was er niet minder om. Pronk: 'Omdat alle ovens weer in bedrijf zullen worden genomen, denken we dat hier volgend jaar ongeveer 75 mensen extra zullen werken.'

Investeren

Klesch Aluminium Delfzijl, zoals het bedrijf de laatste jaren door het leven ging, had financieel gezien geen ruimte om te investeren. Volgens Pronk wordt de blik van Damco Aluminium, de nieuwe naam, direct volledig op de toekomst gericht. 'Ik heb er vertrouwen in dat York op de goede manier naar de mogelijkheden kijkt.'

Loodjes

De laatste loodjes bij zo'n overname wegen normaal gesproken altijd het zwaarst, bekent curator Erik Eshuis. 'Maar deze keer viel het mee, er waren namelijk een hoop gegadigden. De energieprijs is momenteel laag, de aluminiumprijs is daarentegen hoog. Als je die twee samenvoegt, dan is er volgens mij markt om een onderneming als deze voort te zetten.'

Boter bij de vis

Volgens Eshuis is de keuze op York Capital gevallen, aangezien dat de enige partij was die een 'onvoorwaardelijk bod' heeft neergelegd. 'Die durfde dus gelijk boter bij de vis te doen. Dat ze gaan investeren in Damco is een logisch gevolg van de koop.'

De champagne moet nog worden aangeschaft, maar die kan wat betreft Eshuis ontkurkt worden.

