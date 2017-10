Noord Vandaag: 'Mijn beeld van callcenterwerk is dat je vooral mensen lastigvalt'

Veel werkzoekenden halen hun neus op voor callcenterwerk. Vandaag werd bekend dat Groningse callcenters samen meer dan duizend banen beschikbaar hebben. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Klesch Aluminium Delfzijl maakt een doorstart. Het levert zelfs 75 extra arbeidersplaatsen op. 'Dit is één van de mooiste berichten die we konden krijgen, ik ga zo zingend naar huis.' (Vanaf 00:50)

- De gemeente Haren mag van de gemeenteraad geen contact hebben met Groningen en Ten Boer over de herindeling. En dus wordt er gekeken hoe dat wél kan. Verslaggever Rob Mulder vond een originele oplossing. (Vanaf 02:28)

- Boeren verbouwen steeds vaker voederbieten. De oppervlakte waarop voederbieten in Noord-Nederland worden verbouwd is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2016. 'Het is goed voer voor het vee. Welke boer wil dat nou niet?' (Vanaf 11:50)

- Callcenterwerk: de één vindt het prima, de ander laat het liever links liggen. 'Mijn beeld van dit werk is dat je vooral mensen lastigvalt.' (Vanaf 12:57)

- Deze week is een onderzoek gestart naar de bodem onder de wierde Groot Maarslag. De gaswinning en aardbevingen zijn de voornaamste redenen van dit onderzoek. (Vanaf 16:17)

