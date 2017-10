De voederbiet wordt steeds populairder

(Foto: RTV Noord/Marco Grimmon)

Dit jaar is in Noord-Nederland driehonderd hectare voederbieten uitgezaaid. Vorig jaar was dat nog honderdvijftig hectare.

Voederbieten worden gebruikt voor het voeren van vee. Minder intensief Vroeger was het rooien van voederbieten erg arbeidsintensief. 'Toen trokken ze de bieten met een tang uit de grond', zegt voederbietenrooier Bram Tuenter. 'Vervolgens werden ze op een rij gelegd en één voor één op een wagen gegooid.' Effectiever Het rooien gaat nu veel effectiever. Bram heeft eigenhandig een suikerbietenmachine omgebouwd tot een voor voederbieten. Hij werkt in loondienst van boeren. De boer verbouwt de bieten, Bram rooit ze vervolgens. Eigen land, eigen biet Hij ziet hoe belangrijk de bieten zijn voor boeren: 'Het is goed voer voor het vee. Ik weet niet of het beter is dan pulp, maar dit kun je op eigen land verbouwen. Dat hoef je dus niet aan te schaffen, zoals pulp.'