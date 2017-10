Provincie: 'Eerst onderzoek dan besluit over gasopslag Langelo'

De gasopslag in Langelo uitbreiden tot 7 miljard kubieke meter ziet de provincie Drenthe niet zitten. Als er al uitbreiding komt, moet eerst goed onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor bodembeweging en kans op schade.

De provincie wil al helemaal niet dat Langelo ook commercieel gebruikt gaat worden voor gasopslag. Dat schrijf de provincie Drenthe in een advies aan demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken, meldt RTV Drenthe.

Problemen Groningen niet naar Drenthe verplaatsen

Kamp wil de capaciteit van de ondergrondse opslag in Langelo vergroten om de geringere productie uit het Groninger gasveld op te vangen. Maar in een juridische procedure over meer opslag haalden Kamp en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onlangs bakzeil.

'We snappen dat de gasopslag onder Langelo een cruciale rol speelt in de leveringszekerheid, maar het kan niet zo zijn dat de problemen van Groningen zich naar Drenthe gaan verplaatsen', zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Diepgaand onderzoek

´Het is voor ons niet acceptabel dat er in Drenthe een groter risico op schade gaat ontstaat na het verhogen of verlagen van de gasdruk in de opslag.'

De provincie Drenthe wil dat er eerst diepgaand wetenschappelijk onderzoek word gedaan naar de mogelijke effecten op gebouwen.

Schade-afhandeling

'Wij zijn er nog niet van overtuigd dat de capaciteit van Langelo omhoog moet naar 7 miljard kubieke meter.' Stelpstra wil ook dat Kamp in ieder geval juridisch vastlegt dat er geen sprake mag zijn van commercieel gebruik, mocht de opslag in Langelo uitgebreid worden.

Tenslotte adviseert de provincie Kamp om goede afspraken te maken over geleden schade en goede afhandeling van eventuele toekomstige schade. Stelpstra doelt daarmee op zijn strijd voor een gelijke-monniken-gelijke-kappen regeling voor schade door gaswinning en gasopslag.

