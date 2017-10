Politie doet inval in woning na drugsdeal

(Foto: Politie Groningen en Haren)

De politie heeft woensdagavond een inval gedaan in een woning aan de Wibenaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum. Agenten hadden even daarvoor gezien dat er drugs werden gedeald.

De politie moest de deur inrammen om binnen te komen. Daar werd de dealer aangehouden. Ook een andere verdachte is aangehouden. In de woning vonden agenten 100 gram harddrugs. Die zijn in beslag genomen, evenals een auto, geld en communicatieapparatuur.