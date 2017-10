Politie houdt vruchtbare verkeerscontrole in Stad

Bij een verkeerscontrole in het centrum van Groningen heeft de politie woensdag de nodige boetes uitgedeeld. Er werd onder andere gecontroleerd in de Gelkingestraat en de Oosterstraat.

De nadruk lag op het verkeersgedrag van fietsers en met name het negeren van de geslotenverklaringen en negeren van de rode verkeerslichten op de Sint Jansbrug en de Maagdenbrug.

Overtredingen

In totaal werden 51 overtredingen bestraft. Zo negeerden 29 fietsers een rood verkeerslicht en gingen er 13 een weg in waar dat niet mocht. Een van de voorbijgaande fietsers beledigde een dienstdoende politieagent. Hij is aangehouden en heeft een taakstraf van dertig uur opgelegd gekregen.