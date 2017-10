Lucht geklaard tussen rugbyclub GSRC en andere sportclubs op Corpus

De kou tussen rugbyclub GSRC en de andere sportclubs op sportcomplex Corpus den Hoorn in de stad Groningen is uit de lucht. De partijen hebben een 'prima' overleg gehad.

Vorige maand ontstond er onvrede, na een uit de hand gelopen Vindacat-feest op het sportpark.

Slaapfeest

De leden van rugbyclub GSRC, een subvereniging van Vindicat, hadden studenten op het complex laten slapen na een feest. Dat mag niet. Daarnaast was het volgens andere gebruikers van het sportpark een vieze bende na de logeerpartij.

In het sportparkoverleg, waar alle clubs bij zitten, is de kwestie aangekaart. 'Dat was constructief. Het bestuur van GRSC heeft nu in de gaten dat er hier regels gelden en dat ze gewoon moeten meedraaien op het park', vertelt Jacco Snippe van voetbalclub GRC.

Excuses

Volgens Snippe heeft de voorzitter van de rugbyclub ook excuses gemaakt. 'Hij heeft gezegd dat het niet is gegaan zoals het hoort. Daarmee is het wat mij betreft afgedaan.'

Als het aan Snippe ligt, blijft GRSC ook 'gewoon' op sportpark Corpus. 'We delen de velden en kleedkamers, dus we blijven samenwerken. De afspraken zijn weer helder, dus iedereen weet weer wat er van elkaar verwacht wordt. De lucht is geklaard.'

