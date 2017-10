Assen betaalt 2,5 miljoen aan Groningen Airport Eelde

De gemeente Assen tast definitief in de buidel voor Groningen Airport Eelde. Een meerderheid van de raad stemde in met een voorstel om 2,5 miljoen euro op tafel te leggen voor het vliegveld.

Assen is een van de vijf aandeelhouders van Groningen Airport Eelde. Eerder gaven ook de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Tynaarlo al aan geld te investeren. Alleen in de gemeente Groningen moet het sein nog op groen, maar de gemeenteraad twijfelt nog.

Vragen over Groningen

Die Groningse twijfel zorgde ook in de gemeenteraad van Assen voor enkele vragen. Zo wilde D66 weten of de investering ook door zou gaan als Groningen uiteindelijk niet over de brug komt.

Toch stemde de partij, net als een meerderheid, voor het plan om 2,5 miljoen euro over te maken aan Eelde.

12 miljoen gevraagd

In Groningen ligt de kwestie moeilijker. In totaal moet er 46 miljoen euro op tafel komen, alleen dan zou er toekomst zijn voor de luchthaven. Groningen heeft nog geen besluit genomen over de investering.

De stad heeft 26 procent van de aandelen, wat neerkomt op 12 miljoen voor het investeringsplan. Bijna alle collegepartijen, behalve de VVD, zeggen 'nee' tegen die investering.

6 november

Wethouder Joost van Keulen is daarom naarstig op zoek naar een oplossing. Op 6 november worden de Groninger raadsleden in een besloten bijeenkomst bijgepraat over de stand van zaken.

Lees ook:

- Stad zoekt geld voor Airport Eelde, provincie schiet niet te hulp

- Ook niet-aandeelhouders trekken portemonnee voor Airport Eelde

- Vliegveld Eelde krijgt alvast een miljoen van provincie Groningen

- Ook Tynaarlo trekt de beurs voor Groningen Airport Eelde