'Het regeerakkoord is niet meer dan een luchtkasteel. Gelul in de ruimte, waar wij in Groningen niets aan hebben.'

Er is weinig twijfel over mogelijk. Groningen staat niet te juichen om het regeerakkoord.

Dat wordt donderdagavond duidelijk bij een bijeenkomst van het Groninger Gasberaad over de plannen van het nieuwe kabinet op het gebied van de gaswinning.

Geen Kamerleden coalitie

Daar schitteren Kamerleden van de partijen die de regering vormen door afwezigheid. Tot grote irritatie van de ruim tweehonderd aanwezigen.

Of zoals Susan Top van het Groninger Gasberaad het zegt: 'Ik vind het heel teleurstellend. Ik heb met ze gesproken en ze uitgenodigd. We snappen best wel dat het onderhandelen aan de nieuwe minister is. Maar ze kunnen hier toch wel reageren op de vele vragen die hier zijn over het regeerakkoord.'

Ze komen nog wel. Later. Op werkbezoek. 'Nog voor de kerst, hebben ze beloofd.'

Sandra Beckerman van de SP en het aanstromende PvdA-kamerlid William Moorlag zijn er wel. Beckerman snapt niet waar haar collega's zijn: 'Ik begrijp het niet. Of het angst is? Ik denk het wel.'

Een fooi

Vragen zijn er genoeg. Zoals over de vijftig miljoen euro die naar Groningen gaat. 'Een fooi,' roept iemand in de zaal.

Vaag

Verder is er onvrede over de positie van Alders, de niet nagekomen beloftes over het aantal te versterken woningen en het maar heel lichtjes terugdraaien van de gaskraan. Het regeerakkoord wordt keer op keer betiteld als 'onduidelijk en vaag'.

En er zijn de nodige suggesties voor hoe te reageren. Zoals meer en vooral massalere actie. Of, zoals iemand oproept: 'Laten we het voorbeeld van Catalonië volgen.'

Boodschap Freek de Jonge

Cabaretier Freek de Jonge is niet aanwezig, maar hij heeft wel een videoboodschap voor de aanwezigen: 'Hans Alders, gooi je kont tegen de krib. En ook jullie allemaal in de zaal. Laat je nou niet ontmoedigen. Pak het op en zorg dat er concrete plannen komen, waar niemand omheen kan. En we rekenen in dit geval maar weer op de oppositie.'

