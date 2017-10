Persoon bekneld in loods van kartonverwerker Pyroll

(Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

Er is donderdagavond een persoon bekneld geraakt in een loods van kartonverwerkingsbedrijf Pyroll in Winschoten. De traumahelikopter kwam in actie.

Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Het zou gaan om 'een uitzendkracht' die vastzat in een machine. De persoon is meegenomen naar het ziekenhuis.