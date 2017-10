Personeel Aldel heeft weer vertrouwen in de toekomst

'We hebben weer toekomst. Dit is een heuglijke dag.' Grote opluchting bij aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl. Personeel, directie, vakbonden en de ondernemingsraad zijn het er roerend over eens: dit is een goede deal.

Woensdag werd bekend dat het bedrijf wordt overgenomen door York Capital. Aldel gaat voortaan door het leven als Damco Aluminium.

De Amerikaanse investeerder wil daarnaast veel geld investeren in het failliete bedrijf, dat al zo vaak in de problemen is geweest. Het gaat daarbij om een bedrag tussen de twintig en dertig miljoen euro.

Geweldig

Voorzitter Klaas Pijper van de ondernemingsraad is er maar wat blij mee. 'Dit is een heerlijk moment. Het personeelsbestand wordt zelfs ook nog uitgebreid met 75 mensen tot 250. Geweldig,' roept hij uit.

Hij wijst erop dat voor het eerst zijn OR volop heeft meegesproken bij de onderhandelingen door de curator. Dat is te danken aan een uitspraak van de Hoge Raad, die in een conflict rond Damco bepaalde dat ondernemingsraden niet meer buitenspel staan bij een faillissement en doorstart.

'We zijn uniek in Nederland. Dit is voor het eerst dat een OR er zo nauw bij betrokken is', aldus Pijper.

Stevige borrel

Klaas Broekema werkt al dertig jaar bij de aluminiumsmelterij. 'Ik ga zingend naar huis. En drinkt er een stevige borrel op. Ik ga morgen fluitend naar het werk toe, maar wel met pijn in de kop van de stevige borrel die ik nu ga drinken.'

