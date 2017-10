Komst Werelderfgoedcentrum is stap dichterbij: 'Plannen zijn haalbaar'

'Dit is de kers op de taart, hiermee zetten we Lauwersoog op de kaart.' Havendirecteur Harm Post van Lauwersoog ziet het Werelderfgoedcentrum helemaal voor zich. En het zou zomaar kunnen worden dat het gebouw over enkele jaren in de haven staat.

Uit onderzoek van onder andere de gemeente De Marne, Provincie Groningen, Zeehondencentrum Pieterburen en Staatsbosbeheer blijkt namelijk dat de bouw van het centrum een haalbare kaart is.

Dat bleek donderdagavond tijdens de presentatie van het onderzoek door directeur Niek Kuizenga van Zeehondencentrum Pieterburen en havendirecteur Post aan de gemeenteraad van De Marne.

Dit zijn de plannen voor het Werelderfgoedcentrum (WEC):

WEC Experience

- Vertrekpunt voor tientallen expedities op en rond het Wad

Wadhal

- De Groningse variant van de Markthal in Rotterdam, waar vers gevangen vis in verschillende standjes wordt klaargemaakt

Zeehondencentrum Pieterburen

- Die gaat verhuizen naar Lauwersoog om een plekje te krijgen in het WEC. Ook komen er aquaria waar bijna gezonde zeehonden kunnen zwemmen. Bezoekers kunnen kijken.

Staatsbosbeheer

- Die verlaat de Bosschuur bij het Lauwersmeer en gaat haar activiteiten in het WEC organiseren.

Panoramatoren

- Met uitzicht op de Waddenzee, het Lauwersmeergebied en Schiermonnikoog.

Museum + kennis- en informatiecentrum

- Aandacht voor de bijzondere natuur in de Waddenzee, met daarin de zeehond als rode draad in het verhaal.

Hotel

- Met 60 tot 80 kamers.

Kantoren

- Verschillende bedrijven moeten plaatsmaken voor het WEC. De weggevallen kantoren kunnen een plek krijgen in het nieuwe complex.

Post en Kuizenga mikken op 150.000 bezoekers per jaar. Dat is volgens hen nog aan de voorzichtige kant, want het Zeehondencentrum trekt jaarlijks 80.000 bezoekers en Staatsbosbeheer 30.000. Dat zijn er samen al 110.000.

Richting twee miljoen

'Maar we moeten niet vergeten dat dit gebied jaarlijks 1,8 miljoen bezoekers trekt. Ik woon hier zelf ook in de buurt, maar daar was ik me niet van bewust. Als een klein deel daarvan naar het Werelderfgoedcentrum gaat, zijn we er al', zegt Post.

De kosten voor het centrum liggen tussen de 25 en 30 miljoen euro. De Provincie reserveert 5 miljoen en De Marne wil één miljoen bijleggen. De grootste geldschieter, het Waddenfonds, moet nog groen licht geven. Als die en andere fondsen akkoord gaan, is de financiering voor het publieke deel gedekt.

Daarna moeten nog handtekeningen worden gezet voor de dekking van de commerciële activiteiten, zoals het hotel en de kantoren.

Friezen lopen nog niet warm

De provincie Fryslân heeft nog geen toezeggingen gedaan om mee te betalen. 'De samenwerking met de Friezen gaat ook niet gemakkelijk. De gesprekken vinden plaats, maar we hebben nog geen bijdrage van ze. We nodigen ze van harte uit om hieraan mee te doen', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer, die nog gaat lobbyen in Leeuwarden.

Zorgen zijn er wel over het parkeren. Zeker na het dodelijk ongeluk dit najaar in de haven van Lauwersoog, waarbij een vader en dochter om het leven kwamen. Volgens Post is een derde parkeerdek de enige oplossing. 'Maar drie etages blik is geen mooi gezicht in een natuurgebied. Daar moeten we dus nog goed over nadenken.'

Bouw in 2020

Nu de plannen op papier staan, willen de initiatiefnemers vaart maken. In maart moet besloten worden of het centrum er wel of niet komt.

Als de financiering rond is en de politiek meewerkt, moet het gebouw er medio 2020 staan.

