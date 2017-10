Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd: 'We willen geen bord in de tuin'

De toekomst van Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd is onzeker. Er zijn geen huurders meer en met dorpsbewoners wordt er druk gepraat over een nieuwe invulling van het pand. Volgens bestuurders van het dorpshuis is het noodzakelijk dat er binnen enkele maanden nieuwe geïnteresseerden worden gevonden.

Brainstormsessie

Eind september werd er al een brainstormsessie georganiseerd, waarbij bewoners hun ideeën over een nieuwe invulling van het dorpshuis konden geven. 'Daar kwam vooral uit dat er een kroeg en een snackbar in moet komen. Maar ook een jeugdsoos zou erg mooi zijn', zegt Gertjan Piek, die zich samen met andere dorpsbewoners inzet voor het dorpshuis.

Niet stilzitten

Over de openingstijden van Dorpshuis Ubbegaheem moet volgens mede-initiatiefnemer Judith Visser de komende maanden meer duidelijkheid komen: 'Welke kant we op gaan weten we nog niet, maar we zijn met onder andere vrijwilligers en dorpsbelangen druk bezig om te kijken hoe we dit gaan invullen.'

De tijd tikt

In het dorpshuis is het nu voornamelijk stil. Hier en daar is er een reservering voor bijvoorbeeld een informatieavond, die via de beheerders van het kerkje in Wetsinge binnenkomt. Volgens Visser is dat niet genoeg: 'We kunnen het niet veel langer zonder huurders of pachters uitzingen. We willen gewoon geen bord in de tuin.'

Het dorpshuis sluit ook niet uit dat er in de toekomst, net zoals in de lokale dorpswinkel, alleen vrijwilligers worden ingezet.

