De N361 moet veiliger: '80, kon minder!'

De provincie Groningen voert opnieuw actie om de snelheid op de provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog terug te dringen.

Ook worden er de komende tijd meer politiecontroles uitgevoerd.

Onveilig

Grote borden met '80, kon minder!' informeren automobilisten over de toegestane snelheid. Volgens Jan Enno de Jong van de provincie gaat het vooral om een 'stukje bewustwording': 'Er zijn nog altijd mensen die niet weten dat de maximumsnelheid op de N361 80 kilometer per uur is. Ook vinden er jaarlijks zo'n zeventig ongevallen plaats, waarvan sommige dodelijk.'

Verschillende oorzaken

Volgens De Jong houdt zo'n twintig procent van de weggebruikers tussen Groningen en Winsum zich nog steeds niet aan de maximumsnelheid. De oorzaak van de meeste ongelukken is vaak dat er te weinig afstand wordt gehouden.

Verbeteringen

Om het aantal verkeersslachtoffers voor 2020 terug te dringen, werden de afgelopen drie jaar al nieuwe rotondes aangelegd en is op verschillende plekken de weg verbreed. De komende tijd worden verschillende kruisingen tussen Groningen en Winsum nog opnieuw ingedeeld.

