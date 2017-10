Organ Assist blaast afgekeurde organen nieuw leven in

De baanbrekende leveroperatie die het UMCG vorige week deed, trok van over de hele wereld belangstelling. Het Groningse bedrijf Organ Assist maakte de ingreep mogelijk.

Voor Chief Technology Officer Arjan van der Plaats van Organ Assist is de operatie een mijlpaal. Het is het bewijs dat de in eigen huis ontwikkelde technologie om donororganen kunstmatig te voeden werkt en dus mensenlevens redt. Het UMCG plaatste een donorlever die aanvankelijk was afgekeurd in een patiënt. Die maakt het nu goed.

Selectie

Lang niet alle donorlevers die het UMCG krijgt aangeleverd zijn geschikt om te transplanteren. De donor heeft misschien overgewicht, is te oud, of zijn lever is beschadigd door een ziekte. 'We hebben de lever eerst opgelapt, daarna getest en toen kon die worden getransplanteerd', vertelt Van der Plaats. 'Onze pompapparatuur is de enige ter wereld waarmee dit mogelijk is.' De Liver Assist heeft het Groningse bedrijf zijn product gedoopt.

Meer organen

Goed nieuws is dat in de eerste plaats voor patiënten die zonder een donorlever niet verder kunnen, maar ook het UMCG is er blij mee. Robert Porte, levertransplantatiechirurg in het Groninger ziekenhuis: 'We vinden het fantastisch, omdat we zo het donoraanbod kunnen uitbreiden door meer levers geschikt te maken.' Met dat aanbod gaat het namelijk niet goed. Steeds meer donoren hebben aandoeningen als diabetes en overgewicht, waardoor hun organen van mindere kwaliteit zijn.

Ongeschikt

In Nederland werd in 2016 159 keer een lever getransplanteerd. Er zijn meer donoren, maar veel donorlevers zijn bij voorbaat ongeschikt. Met de nieuwe techniek kan een deel van de afgekeurde levers wel worden gebruikt.

Bewijs

Twaalf jaar lang is naar dit moment toegewerkt door Organ Assist, dat destijds als spinoff van het UMCG werd opgezet door een ondernemende hoogleraar. Ook Van der Plaats was er vanaf het eerste uur bij. Jarenlang is er ontwikkeld en gesleuteld aan de apparatuur. Het bleek niet eenvoudig om artsen te overtuigen van de werking. Medici willen hard bewijs zien, dat er vaak pas ligt na langdurige klinische studies. En dan moeten ook de verzekeraars nog meewerken.

Ontworstelen

Al die jaren had het bedrijf de nodige moeite zich te ontworstelen aan het stadium van startup. Maar dat wordt nu anders, zegt Van der Plaats, die er vanaf het eerste uur bij was. Daar helpt ook een investering door onder meer de Noordelijke Investerings- en Ontwikkellingsmaatschappij bij. 'We zijn onszelf nu scale-up aan het noemen.' Het bedrijf komt met andere woorden in een andere fase waarin productie en verkopen in een hogere versnelling gaan.

Overuren

'We draaien al een tijdje overuren', zegt Van der Plaats. 'De wereld ligt voor ons open.' De leverpomp trekt de laatste tijd de aandacht, maar Organ Assist maakt zes verschillende pompen. Ieder orgaan zijn eigen pomp. 'Wat we vorige week met de lever hebben gedaan kunnen we al een tijdje met longen. En nu werken we samen met het ziekenhuis in Cambridge aan transplantatieapparatuur om ook nieren een opknapbeurt te kunnen geven.' De alvleesklier en het hart zullen volgen, verwacht Van der Plaats.

Markt open

'We verkopen aan alle landen in de EU, naar China, Brazilië en onlangs is een aantal leverpompen voor onderzoeksdoeleinden aan de VS geleverd.' Weet Organ Assist ook aan de strenge eisen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten te voldoen, dan ligt ook die markt open voor de Groningse ondernemers.

Hoe werkt de techniek van Organ Assist en het UMCG?

Donororganen worden gekoeld en op ijs bewaard voordat ze worden getransplanteerd. Zonder bloedsomloop verslechtert de kwaliteit van het orgaan snel en kan het vaak niet meer worden gebruikt. Het perfusiesysteem van Organ Assist houdt organen op peil door lichaamsfuncties na te bootsen door een bloedachtige vloeistof, voorzien van zuurstof door het orgaan te pompen. Perfusie is een medische term voor vochttoediening. Het perfusiesysteem van Organ Assist is de enige die met deze vloeistof kan werken. In de operatiekamer waar het UMCG orgaantransplantaties doet, wordt gebruik gemaakt van de verschillende apparaten van Organ Assist.

