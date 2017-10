Kippenboer mag weer eieren verkopen: 'Sinds eind mei geen inkomen'

Pluimveehouders Harry en Susanne Migchels uit Onstwedde mogen weer eieren verkopen. Hun bedrijf is deze week vrijgegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

'Maandag is het bedrijf vrijgegeven en gisteravond kregen we te horen dat we weer voor consumptie mogen verkopen', zegt kippenboer Harry Migchels. De emotie is te horen in zijn stem.

Helse maanden

Voor het gezin zijn het helse maanden geweest. Sinds de start van de fipronil-affaire zit hun pluimveebedrijf in onzekerheid.

'Sinds eind mei hebben we geen inkomen, alleen maar kosten', zegt Migchels. 'Door een stel fraudeurs is het hele bedrijf wankel geworden. We hebben de kippen in één stal moeten ruimen... Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.'

De pluimveehouders zeggen erg veel steunbetuigingen te hebben gekregen. 'Die slepen je er echt doorheen.'

We gaan er voor!

Door het telefoontje van donderdagavond, kan het gezin in ieder geval weer vooruit kijken. De verkoop begint vrijdagmiddag weer, in de eierautomaat op hun erf. 'We gaan er weer voor!', zegt Migchels strijdbaar.

Andere kippenboeren

Pluimveehouders Erik en Agnes Zuidema, ook uit Onstwedde, mogen hun eieren ook weer verkopen. Zij kregen het bericht drie weken geleden. 'Met de vraag naar eieren gaat het de goede kant op', zegt Erik Zuidema daar over. 'Het moet allemaal weer even op gang komen.'

Hans en Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal hebben ook positief bericht gehad van de NVWA. Ook de eieren uit hun pluimveebedrijf voldoen weer aan de eisen en mogen in de verkoop.

