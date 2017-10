Lopend Vuur: Fietsers zonder licht moeten flink beboet worden

Veel fietsers rijden zonder goede verlichting rond. In de vier grote steden heeft de helft van de fietsers de verlichting niet op orde. Voor de rest van het land gaat het om 36% van de fietsers. Dat blijkt uit onderzoek van de RAI-vereniging.

Nu de dagen weer korter worden, zijn fietsers daardoor slecht te zien, met kans op ongelukken. Moet de politie daar streng tegen optreden? Of moeten ze een kapot achterlicht met een waarschuwing afdoen?

Wat is jouw mening?

