Marathonschaatsers voelen spanning voor het 'hollen en stilstaan'

Als een stel hongerige wolven beginnen de marathonschaatsers zaterdag aan het nieuwe seizoen.

De eerste wedstrijd is op de Jaap Eden Baan in Amsterdam.

Lange training

'De zomer is best wel een lange periode waarin je voor de marathons aan het trainen bent', stelt Ronald Kruijer uit Heiligerlee. Hij is een van de vijf Groningers die tot en met het laatste weekend van maart gaat 'buffelen' op de Nederlandse ijsbanen in pakweg Alkmaar, Den Haag, Leeuwarden en Groningen.

Aan elkaar gewaagd

Honderdvijfentwintig rondjes, hollen en stilstaan. 'Het is altijd spannend hoe je er zelf voorstaat en de rest ervoor staat.' zegt ploeggenoot Pim Cazemier. De boerenzoon uit Den Horn krijgt bijval van Johan Knol uit Midwolde: 'Iedereen heeft er zin in. Alle kopjes zijn gebrand, ikzelf ook.' Knol begint aan zijn zevende seizoen als marathonschaatser.

Medailles

Robert Post uit Groningen verlangt vurig naar een overwinning. Vorig seizoen was hij er een paar keer dichtbij. Het doel voor hem is dan ook simpel. 'Dit seizoen moet er gewonnen worden. Het liefst het Nederlands Kampioenschap, maar eerst maar eens zorgen dat ik een wedstrijd win. Het moet in elk geval beter dan afgelopen jaar.'

Stabiliteit

Hij kan een voorbeeld nemen aan Sjoerd den Hertog. De Stadjer zegevierde in 2016 al eens in Enschede en is de nummer drie van het eindklassement van de Marathon Cup van het voorbije seizoen. 'Ik hoop een stabiel seizoen te draaien met niet al te veel dalen. En er moet een koers gewonnen worden. En als je constant presteert eindig je vanzelf weer goed in het klassement', verwacht Den Hertog.

