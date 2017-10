Wünker lijsttrekker van VVD in Oldambt

Hiltsje Rijlaarsdam-Sikma keert na drie termijnen niet terug in de gemeenteraad van Oldambt. Zij is momenteel voorzitter van de VVD-fractie, maar houdt het voor gezien.

Erich Wünker uit Winschoten gaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de kar trekken van de Oldambtster liberalen. Hij is donderdagavond unaniem gekozen tot lijsttrekker.

Sinds 2006 actief

De Winschoter ondernemer is sinds 2006 actief in de lokale politiek. Eerst in Winschoten als commissielid en sinds 2014 als raadslid in Oldambt. De andere kandidaten voor de VVD-lijst worden over een paar weken bekend gemaakt tijdens een speciale partijbijeenkomst.