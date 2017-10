Proef omstreden fietskruispunt Eikenlaan stopt (update)

De proef met het omstreden fietskruispunt op de Eikenlaan in de stad Groningen stopt met ingang van aanstaande maandag. Dat heeft de gemeente Groningen besloten.

Op het kruispunt hebben fietsers sinds zes weken voorrang op automobilisten. De proef is vanaf het begin omstreden. In anderhalve maand zijn er twee fietsers aangereden en liepen busreizigers vertraging op. Daarnaast luidden hulpdiensten de noodklok omdat ze vastliepen op het kruispunt.

Gevaarlijk

Volgens de gemeente Groningen is de veiligheid van fietsers buiten de spits tijdens de proef slechter geworden. Er ontstaan gevaarlijke situaties. Maar in de spits is de veiligheid van fietsers juist verbeterd. Daarnaast is de reistijd van automobilisten ook verslechterd. Zij zijn zo'n vijf minuten langer onderweg.

'Niet op gehoopt'

Wethouder Paul de Rook noemt het experiment alsnog geslaagd: 'Het heeft alleen niet het resultaat opgeleverd waar wij op hadden gehoopt. We hebben van tevoren gezegd dat we dan de oude situatie zouden terugdraaien, dus dat doen we.'

Drempels

De situatie op de Eikenlaan keert vanaf maandag terug naar het oude. Automobilisten hebben weer voorrang op fietsers. Daarnaast komt er volgende week een 30-kilometerzone en worden er drempels aangelegd. Om iedereen aan de situatie te laten wennen worden er verkeersregelaars ingezet.

Fietstunnel?

Wethouder Paul de Rook kondigde vrijdagmiddag aan de mogelijkheid van een fietstunnel te gaan bekijken. 'We moeten nu een grotere oplossing zoeken voor de verkeerssituatie.'

Dagelijks passeren zo'n 17.000 fietsers de kruising.

