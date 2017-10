Website onderzoekscommissie bodemvervuiling Ter Apel gelanceerd

De website van de commissie Gezondheidsklachten Ter Apel die onderzoek doet naar de vervuiling van het COA-terrein, is online. Via de site kunnen onder meer mensen die 'waardevolle informatie' hebben over de vervuiling een melding doen.

De onafhankelijke commissie staat onder leiding van oud-staatssecretaris Joop Atsma.

Via de website geeft de commissie ook uitleg over de taakstelling waarmee het aan de slag gaat. Die luidt: 'De commissie heeft tot doel om een concreet advies te geven over de gezondheidsklachten in Ter Apel en hun mogelijke oorzaken, dan wel mogelijke oorzaken uit te sluiten. De commissie heeft verder tot doel aanbevelingen te doen met het oog op te nemen vervolgstappen.'

Klachten

Het COA maakt zich al geruime tijd zorgen over de gezondheidsklachten van kantoormedewerkers. Het kantoorpand in Ter Apel is ruim twee jaar geleden gebouwd. Sindsdien hebben werknemers geregeld bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen.

In de grond onder het gebouw zou in het verleden vervuilde grond zijn opgeslagen, maar een link met de klachten is tot op heden niet gevonden. De commissie-Atsma gaat dat nu onderzoeken.

Onderzoek RTV Noord

Uit onderzoek van RTV Noord bleek eerder dit jaar dat het ministerie van Defensie de sanering van de vervuilde grond op het COA-terrein jarenlang voor zich heeft uitgeschoven.

Lees ook:

- Meldpunt voor informatie over bodemvervuiling Ter Apel geopend

- Provincie wil 'bovenop onderzoekscommissie COA Ter Apel zitten'

- Joop Atsma leidt onderzoek naar gezondheidsklachten COA Ter Apel

- Reconstructie: bodemverontreiniging Ter Apel nooit voortvarend aangepakt