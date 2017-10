Noordelijke Motorbeurs verhuist naar Assen

(Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

De Noordelijke Motorbeurs verlaat na 22 jaar de stad Groningen. De 23e editie vindt begin volgend jaar niet in MartiniPlaza, maar in de TT Hall in Assen plaats.

Inzet op groei Volgens de organisatie is Assen een logische keus, omdat de nieuwe locatie pal naast het TT-circuit ligt. De historie en de naam TT biedt kansen om de beurs de komende jaren te laten groeien naar 12.000 vierkante meter. De volgende Noordelijke Motorbeurs vindt op 19, 20 en 21 januari plaats.