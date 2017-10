Plannen nieuwe brug in centrum Stad krijgen vorm

Ontwerp van de Kattenbrug (Foto: Gemeente Groningen)

De plannen die de gemeente Groningen heeft voor een nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep in Stad, krijgen vorm. De Kattenbrug is nodig om in de komende jaren de nieuwe busroute aan deze kant van de binnenstad mogelijk te maken.

De brug wordt ontworpen door architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam. Medio 2019 moet de brug er liggen, omdat dan de bussen over de vernieuwde Diepenring moeten rijden. Aanpak omgeving Behalve de aanleg van de brug wordt ook de omgeving aangepakt. Speciale aandacht is er voor de kades van het Schuitendiep. Ook maken de aanpassingen het mogelijk auto- en fietsverkeer tussen de nieuwe brug en de Steentilbrug beter in te richten. Binnenkort wordt met werkzaamheden begonnen. Lees ook: - Na de binnenkant wordt nu de buitenkant van de Diepenring aangepakt

