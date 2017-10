Nog dit jaar duidelijkheid over toekomst De Molenberg

De Molenberg in Delfzijl (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De gemeente Delfzijl wil nog voor de jaarwisseling duidelijkheid over de toekomst van theater en congrescentrum De Molenberg aan het Molenbergplein in Delfzijl. Voor de verbouwing is drie miljoen euro beschikbaar gesteld, maar wat er met dat geld wordt gedaan is nog altijd niet duidelijk.

De gemeente heeft afgelopen jaar een verkennend onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor het cultuurcentrum. Één van deze scenario's wordt nu verder onderzocht. Renovati of sloop De scenario's liepen uiteen van een ingrijpende renovatie tot sloop van het pand. Dat laatste gaat in ieder geval niet gebeuren. De gemeente wil graag dat het theater blijft bestaan en dat stichting IVAK en de bibliotheek ook worden betrokken bij de renovatie. Mogelijk kunnen ook andere culturele instellingen een plek krijgen in De Molenberg 2.0. Te weinig Uit het verkennende onderzoek blijkt ook dat drie miljoen euro te weinig is voor de ambities die de gemeente heeft. Wethouder Hans Ronde: 'Uit het vervolgonderzoek moet blijken of het mogelijk is om De Molenberg voor 3 miljoen euro zo te verbouwen, dat bovengenoemd scenario volledig tot zijn recht komt. Als het niet lukt voor dit bedrag kijken we welke opties er mogelijk zijn.' De uitkomsten van het onderzoek worden voor het einde van dit jaar verwacht.

